FRESH - САМОЕ СВЕЖЕЕ, САМОЕ НОВОЕ

ХИТ-ПАРАД ОПАСНАЯ ЗОНА - ТОП 3

1 Bastard - F..k That

2 Bakun - Yamala

3 Ilkay Sencan & Faruk Sabanci - All The Things She Said

Плей-Лист

Линейка программ

Новости

Нам 12 лет
Нам 12 лет

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА СЕГОДНЯ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА СЕГОДНЯ

Трогательно: Билли Айлиш впервые встретилась с Джастином Бибером
Трогательно: Билли Айлиш впервые встретилась с Джастином Бибером

Как отреагировала семья Николая Костера-Вальдау на секс-сцены в Игре Престолов?
Как отреагировала семья Николая Костера-Вальдау на секс-сцены в Игре Престолов?

Cестры Олсен на гала-вечере в Нью-Йорке
Деми Мур выпускает книгу об отношениях с Эштоном Катчером и Брюсом Уиллисом
Вышло первое интервью Селены Гомес после лечения
Софи Тернер и Джо Джонас поженились
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Вода отличается от всех известных нам жидкостей — и теперь мы знаем почему
Вода отличается от всех известных нам жидкостей — и теперь мы знаем почему

Опровергнут популярный миф о Древнем Египте
Ученым впервые удалось измерить абсолютное ничего
Исследование показывает, что зеленые крыши могут уменьшить загрязнение воздуха в помещении
Стюардессы отметили шампанским секс пассажиров на борту
Inna - Nirvana (2017)
Inna - Nirvana (2017)

Tove Lo - Blue Lips
Tove Lo - Blue Lips

Madonna - Rebel Heart Tour
Pink - Beautiful Trauma (2017)
Katy Perry - Witness (2017)
Shakira - El Dorado (2017)
Метеопрогноз


Фото и видео

Здесь фото и видеотчеты о наших вечеринках, розыгрышах призов и подарков.

Спецпроекты

Конкурсы

 

ПРОГРАММА ПО ЗАЯВКАМ

HAPPY NATION


Выходит в эфир:
По будням с 14.00 до 15.00.
По выходным
с 14.00 до 15.00 и с 19.00 до 20.00.

«Радио OK» в твоем смартфоне или планшете

Слушай «Радио ОК» с помощью своего мобильного (iOS, Android) устройства! Cкачай и установи приложение TuneIn, найди там «Радио ОК» и слушай нас в любой точке мира, где есть интернет! При желании, ты можешь там зарегистрироваться, добавить «Радио ОК» в избранное и писать на нашей странице комментарии. Да, и не забудь рассказать об этом друзьям! У нас там уже более шести с половиной тысяч подписчиков.

 
 
 
Радио ОК

©  2016 Радио ОК. Все права защищены

253 / 454438